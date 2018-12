Federer imponeert, morgen match tegen Serena 31 december 2018

Roger Federer (ATP 3) begon zijn 22ste seizoen op de tour met een positieve noot. Niet alleen won hij op de Hopman Cup met Zwitserland van Groot-Brittannië, maar met een 6-1, 6-1-zege op Cameron Norrie (ATP 91) maakte hij ook een zeer goede indruk. Nu al is het uitkijken naar 1 januari, want dan staat in Perth een duel tussen Zwitserland en Amerika op het programma, ofte een dubbel gemengd met Federer aan één kant en Serena Williams aan de andere kant van het net. (FDW)