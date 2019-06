Exclusief voor abonnees Federer "Ik ben een fan van zijn tennis" 24 juni 2019

Roger Federer moest wel wat zweet laten om zijn 102de ATP-titel binnen te rijven. De 'thuisspeler' - op de 13.200 toeschouwers waren er amper een tiental voor David Goffin - was zo sportief om dat ook te erkennen. "David heeft kansen gehad", wist Federer, die het record van Jimmy Connors (109 titels) weer wat dichterbij ziet komen. "Tien games lang was hij zelfs de betere speler. Bij één van die breakkansen was hij perfect gepositioneerd en ging hij voor zijn forehand, maar die bal was net uit. Ik vond het alleszins een geweldige finale."

