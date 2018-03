Federer haalt 2 miljoen euro op voor Afrika na dubbel met Bill Gates 07 maart 2018

00u00 0

Roger Federer heeft zijn groot hart nog eens getoond. De 36-jarige superman organiseerde al voor de vijfde keer een wedstrijd voor Afrika, dit keer in het Amerikaanse San Jose. Federer speelde een dubbeltje met Microsoft-oprichter Bill Gates tegen Jack Sock en de presentatrice Savannah Guthrie. Het werd 6-3 voor de Zwitser-Amerikaanse combinatie, maar alles verliep in een amicale sfeer. "Hij doet het denkwerk en ik het loopwerk", grapte Federer over zijn befaamde partner. De Roger Federer Foundation, die al 850.000 kinderen in Afrika aan onderwijs helpt, haalde 2 miljoen euro op. De vier vorige 'wedstrijden voor Afrika' brachten al 6,85 miljoen euro in het laatje. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN