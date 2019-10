Exclusief voor abonnees Federer gaat voor Olympische Spelen 15 oktober 2019

Het werd algemeen verwacht en gisteren bevestigde Roger Federer het: hij doet wel degelijk mee aan de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar. De 38-jarige Zwitser heeft een Japanse kledingsponsor die maar wat graag z'n uithangbord zag meestrijden voor goud. Die medaille in het enkelspel is trouwens zowat de enige lacune op het palmares van Federer. "Ik heb mijn hart gevolgd", zei de 20-voudige grandslamkampioen, die drie jaar geleden Rio moest missen omwille van een blessure. "Ik heb twee keer de vlag gedragen voor Zwitserland, in Athene en in Peking. Haalde daar goud (in het dubbelspel) en zilver (enkelspel). Ik zou het daarom graag nog eens opnieuw doen." (FDW)