Federer gaat voor nummer één 12 juni 2018

Morgen herneemt Roger Federer (ATP 2) zijn seizoen op het grastoernooi van Stuttgart. De 36-jarige Zwitser speelde niet meer sinds Miami (april) en begint eraan tegen Mischa Zverev (ATP 54). Federer had vanzelfsprekend wel naar Roland Garros gekeken: "Er zijn haast geen superlatieven meer voor Rafa. Elf keer hetzelfde toernooi winnen is onvoorstelbaar. Daarbij heeft hij het dan ook nog eens in Parijs gedaan en liet hij het er gewoontjes uitzien. Dan kan je alleen meer nederig het hoofd buigen en hem feliciteren." Als Federer deze week de finale haalt op de Mercedes Cup, stoot hij Nadal wel van het hoogste schavotje. "Natuurlijk is dat een extra motivatie voor mij", zei hij. Federer zou zichzelf dan opvolgen als de oudste nummer één ter wereld. (FDW)

