Federer en Nadal onderuit op Masters 12 november 2019

Net als vorig jaar heeft Roger Federer (ATP 3) zijn eerste wedstrijd op de ATP Finals in Londen verloren. Dominic Thiem (ATP 5) toonde zich met tweemaal 7-5 te sterk. Zondagmiddag al had Novak Djokovic (ATP 2) in dezelfde Bjorn Borg-groep maar 64 minuten nodig gehad om met 6-2, 6-1 voorbij neofiet Matteo Berrettini (ATP 8) te snellen. Stefanos Tsitsipas (ATP 6) begon gisteren zijn eerste Masters met een zege (7-6, 6-4) op een andere debutant, Daniil Medvedev (ATP 4). Later op de avond kwam ook Rafael Nadal nog in actie, de Spaanse nummer één - die sukkelt met een buikspierblessure - kreeg enkel in de tweede set een voet aan de grond tegen titelverdediger Sascha Zverev (ATP 7) maar verloor met 2-6, 4-6. (FDW)

