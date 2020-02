Exclusief voor abonnees Federer en Nadal gaan voor wereldrecord in Kaapstad 50.000 toeschouwers 07 februari 2020

In 2010 keken 35.681 toeschouwers in het Koning Boudewijn-stadion naar het duel tussen Kim Clijsters en Serena Williams, de drukst bijgewoonde tennismatch ooit op dat moment. Roger Federer en Sascha Zverev gingen er twee maanden geleden met 42.517 fans in Mexico City flink over. En nu willen de Zwitser en zijn Spaanse rivaal Rafael Nadal in Kaapstad nóg beter doen. Meer dan 50.000 mensen worden er verwacht in het Cape Town Stadium. "We hebben voor een oranje ondergrond gekozen zodat het voor Rafa lijkt alsof hij op gravel speelt", lachte Federer, die een Zuid-Afrikaanse moeder heeft. "Maar het is wel degelijk hardcourt." Het is al de zesde keer dat deze 'Match for Africa' georganiseerd wordt, maar de eerste keer dat ze ook daadwerkelijk op het continent doorgaat. (FDW)

