Exclusief voor abonnees Federer-Djokovic voor plaats in halve finales Masters 13 november 2019

00u00 0

Met een 7-6, 6-3-overwinning op Matteo Berrettini (ATP 8) zorgde Roger Federer (ATP 3) ervoor dat hij weer helemaal meedoet voor een plaats in de halve finale van de Masters. De geroutineerde Zwitser speelde wederom geen memorabele partij, maar was toch voldoende sterk om de Italiaanse debutant af te houden. Federer kent het, natuurlijk. Voor de zeventiende keer op zeventien deelnames won hij zijn tweede poulewedstrijd op de ATP Finals. "Het is een beetje ongewoon om te verliezen (Federer verloor zijn eerste groepswedstrijd tegen Thiem, red.) en toch opnieuw te spelen", grapte hij. "Maar ik heb een beetje ervaring, want vorig jaar deed ik het ook." De zesvoudige winnaar moet nu om zich te kwalificeren voor de halve finales morgen voorbij Novak Djokovic (ATP 2) geraken. De Serviër verloor gisteravond laat een zinderende, twee uur en drie kwartier durende kraker met 7-6, 3-6, 6-7 van Dominic Thiem (ATP 5), waardoor de Oostenrijker zich als eerste bij de laatste vier plaatste. (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu