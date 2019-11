Exclusief voor abonnees Federer breekt record van Kim Clijsters in Mexico City 25 november 2019

Met 42.517 waren ze zaterdag in Mexico City om Roger Federer en Sascha Zverev aan het werk te zien in de Plaza de Toros. Deze grootste stierenarena ter wereld was een stopplaats in de Zuid-Amerikaanse tournee die de 38-jarige, Zwitserse tennisster onderneemt met zijn Duitse vriend. Goed betaald, want elke avond in Santiago (Chili), Buenos Aires (Argentinië), Bogota (die match werd gecanceld vanwege het instellen van de avondklok in Colombia), Mexico City en Quito (Ecuador) zou naar verluidt zo'n 1,8 miljoen euro opleveren. De meer dan 42.000 toeschouwers in de Mexicaanse hoofdstad braken alvast het record dat Kim Clijsters en Serena op 8 juli 2010 vestigden door 35.681 mensen te verzamelen in het Koning Boudewijnstadion. De prestatie van Federer en Zverev zou trouwens in februari alweer verbeterd kunnen worden, dan verwachten ze in Kaapstad meer 48.000 fans voor een duel tussen Federer en Rafael Nadal. (FDW)

