Federer: 98ste titel en opnieuw nummer 1 18 juni 2018

Na bijna drie maanden zonder competitie knoopte Roger Federer opnieuw aan met het succes. In Stuttgart behaalde hij na een 6-4, 7-6-overwinning in de finale tegen Milos Raonic (ATP 36) zijn 98ste ATP-titel en lijkt zo ook alweer klaar om op Wimbledon naar een negende eindzege te mikken. "Ik ben heel blij", zei de 36-jarige Zwitser. "Ik vond dat ik het hele toernooi goed tennis speelde. Een geweldige comeback voor mij." Federer keert ook terug aan de kop van de ATP-ranking, waar hij op 20 mei één week verbleef, en verbetert zo zijn eigen record als oudste nummer één ter wereld. Deze week is hij aan het werk in het Duitse Halle, een toernooi waar hij al negen keer de beker in de lucht mocht steken.

