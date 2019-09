Exclusief voor abonnees Federatie verwacht geen stormloop aan kleine tennissertjes 14 september 2019

00u00 0

Toen Kim Clijsters en Justine Henin destijds aan de top stonden, gingen plotsklaps 50.000 mensen meer tennissen. Het ledenaantal in de tennisclubs steeg van 100.000 naar 150.000. Of de federatie ook nu weer een stormloop verwacht? "We zijn benieuwd", klinkt het voorzichtig. Nochtans: het tennis in ons land heeft Clijsters niet nodig. Vorig jaar telden de clubs 151.607 tennissers. Vandaag zijn dat er nog 2.000 meer. "We gaan dat record opnieuw breken. Nooit eerder speelden zoveel mensen in Vlaanderen tennis", zegt Gijs Kooken, CEO van Tennis Vlaanderen. "Het zijn er meer dan in het tijdperk Clijsters-Henin. Het 's nachts opstaan voor tennis is er wat uit, maar we zijn niet in een zwart gat gevallen nadien." Al verheugt de federatie zich uiteraard op de terugkeer van Kim. "We zijn benieuwd wat het oplevert. Eens er resultaten van haar kant zijn, zal het zeker beginnen leven."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis