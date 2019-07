Exclusief voor abonnees Federale overheid VS wil doodstraf weer uitvoeren 26 juli 2019

De Amerikaanse federale overheid gaat voor het eerst in meer dan vijftien jaar opnieuw de doodstraf uitvoeren. Dat meldt minister van Justitie William Barr. Vijf gedetineerden staan al op de lijst met personen die geëxecuteerd moeten worden. De eerste executie staat op 9 december gepland. De vier andere in de weken daarop. Het gaat om vijf mensen die ter dood veroordeeld werden wegens moord op kinderen of ouderen.

