Vicepremier Alexander De Croo ijvert voor een federale kieskring. Natuurlijk. Dat is de enige garantie om een regering-Michel II in het zadel te krijgen. De MR en zijn eerste minister moeten op niet veel stemmen rekenen vanuit Wallonië, waar de PS nog steeds sterk staat. In Vlaanderen is de populariteit van de premier wel groot. Deze stemmen hebben ze echt nodig om een opvolging van de huidige regering waar te maken. Denkt De Croo nu echt dat de kiezer dit niet doorheeft?

Martin Boudry, Oostnieuwkerke

