Federale formateurs trekken vandaag naar koning 17 augustus 2019

Koning Filip krijgt vandaag de federale informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte over de vloer. Ze komen deze namiddag tussentijds verslag uitbrengen over hun opdracht. Reynders en Vande Lanotte gingen op 29 juli een laatste keer langs bij de koning. Dat was daags na hun rondetafel, waar ze er voor het eerst in waren geslaagd N-VA en PS samen aan tafel te krijgen, in het gezelschap van een reeks andere partijen. Een dergelijke grote bijeenkomst werd sindsdien niet meer georganiseerd. Het duo, dat officieel tot 9 september heeft gekregen voor gesprekken over de vorming van een federale regering, focuste de afgelopen weken op bilaterale gesprekken.