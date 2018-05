Federal Computer Crime Unit krijgt maar 4 van 28 vacatures ingevuld 02 mei 2018

De politie slaagt er maar niet in om cyberagenten aan te trekken. Bij de Federal Computer Crime Unit (FCCU) wordt er al twee jaar gezocht naar 28 nieuwe collega's. Slechts 4 van die vacatures zijn intussen ingevuld. Ook bij de regionale cybercrime-afdelingen loopt het niet vlot: daar vonden ze maar 32 manschappen, terwijl ze er 114 nodig hebben. "De regering heeft al 800.000 euro in de FCCU gepompt, onder meer voor de aankoop van hardware en software. Daarnaast werden ook middelen vrijgemaakt voor extra personeel", zegt de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). "Maar daar stopt de verantwoordelijkheid van de politiek. Nu is het aan de politie om ervoor te zorgen dat die plaatsen worden opgevuld. Ze moet dringend aantrekkelijker worden als werkgever." (BJM)

