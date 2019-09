Exclusief voor abonnees Federaal Planbureau legt kilometerheffing weer op tafel 07 september 2019

Ons land zou tot 2,3 miljard euro welvaartswinst per jaar kunnen boeken, mochten de transportbelastingen beter aansluiten bij de congestie- en milieukosten die het verkeer veroorzaakt. Volgens het principe 'de gebruiker betaalt', dus. Dat heeft het Federaal Planbureau berekend. Volgens het Planbureau is onze transportfiscaliteit niet meer aangepast aan de realiteit. Enerzijds weerspiegelen de vlakke taksen op wagens de werkelijke gebruikskosten niet, anderzijds worden verplaatsingen gestimuleerd door hoge subsidies voor het openbaar vervoer en fiscale voordelen voor bedrijfswagens. Die marktverstoring kost ons land zo'n 900 miljoen euro per jaar, terwijl het tijdverlies - voor zowel vracht- als personenvervoer - een slordige 1,3 miljard per jaar kost. Het Planbureau stelt een verschuiving van de lasten voor, waarbij alle externe kosten gedekt worden door bijdragen van de gebruiker en de subsidies worden afgeschaft.

