Exclusief voor abonnees Fedasil zoekt opvangplaatsen op campings 26 augustus 2019

00u00 0

Als oplossing voor het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers wil Fedasil containers plaatsen op campings of in vakantieparken. Dat blijkt uit een brief die de federale overheidsdienst naar vakantiecentra in ons land schreef.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis