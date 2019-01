Fed suggereert pauze in renteverhogingen 31 januari 2019

De Amerikaanse centrale bank is van plan om zijn rentebeleid aan te passen. De Fed handhaaft de huidige rente, en zegt 'geduldig' te zijn en afhankelijk van de economische of financiële ontwikkelingen de rente aan te passen. Met andere woorden, de Fed suggereert niet alleen een pauze in de renteverhogingen, maar laat de deur ook op een kier voor een eventuele rentedaling. Als reden verwijst de Fed naar de groeiende onzekerheid over de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie. De handelsspanningen en de shutdown hebben vermoedelijk hun sporen nagelaten op de groei. Ook benadrukt voorzitter Powell dat de afbouw van de balans voortgaat, maar dat de centrale bank bereid is dat ritme aan te passen. Op Wall Street werd de gewijzigde strategie van de Fed enthousiast onthaald.

