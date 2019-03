Fed haalt Belgische rente onderuit 22 maart 2019

De beslissing van de Amerikaanse centrale bank om haar rente dit jaar niet te verhogen, heeft zich ook in Europese rentemarkten laten voelen. De Belgische langetermijnrente (10 jaar) zakte weg tot 0,48%, het laagste peil sinds november 2017. Het Duitse staatspapier levert nog minder op. Daar krijgt een belegger een rente van 0,05%. Op de beurzen was de impact van de Fed-beslissing ook zichtbaar. Zowel verzekeraars als banken doken in de rode cijfers. Want een lage rente betekent dat de basisinkomsten van een bank nog een tijd onder druk zullen blijven staan. Een bank leeft immers voor een deel van de inkomsten die ze krijgt op kredieten en de rente die ze geeft op spaarrekeningen. Hoe kleiner die marge, hoe minder inkomsten de bank daaruit puurt.

