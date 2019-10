Exclusief voor abonnees Fed Cup in Kortrijk 11 oktober 2019

De ontmoeting tussen België en Kazachstan, een kwalificatieduel om mee te kunnen doen aan de Fed Cup Finals in Boedapest volgend jaar in april, zal op 7 en 8 februari plaatsvinden in de Lange Munte in Kortrijk. Misschien kan dit duel wel een eerste optreden van Kim Clijsters voor eigen volk opleveren? Als Clijsters één keer geselecteerd wordt - ze hoeft niet eens te spelen - komt ze meteen in aanmerking voor de Spelen van Tokio. (FDW)