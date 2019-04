Exclusief voor abonnees Fed Cup: geen Mertens, wel Wickmayer Tennis 11 april 2019

Kapitein Johan Van Herck maakte gisteren zijn selectie bekend voor het Fed Cup-duel van 20 en 21 april in Kortrijk tegen Spanje. Elise Mertens haakt af voor deze play-offontmoeting in de Wereldgroep. Yanina Wickmayer is wel opnieuw van de partij. De Belgische selectie: Alison Van Uytvanck (WTA 52), Kirsten Flipkens (WTA 55), Ysaline Bonaventure (WTA 122) en Yanina Wickmayer (WTA 126).

