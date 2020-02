Exclusief voor abonnees Fed Cup-finale Belgen ontmoeten Australië en Wit-Rusland 12 februari 2020

00u00 0

De Belgische tennisvrouwen spelen in de groepsfase van de finaleweek van de vernieuwde Fed Cup in groep B tegen Australië - het tweede reekshoofd - en Wit-Rusland. De wedstrijden staan tussen 14 en 19 april op de planning. Kapitein Johan Van Herck is niet ontevreden, hij wilde vooral de VS vermijden. "Als we op ons sterkst zijn, moeten we de duels positief aanvatten", klinkt het.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis