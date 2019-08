Exclusief voor abonnees Fed Cup: België moet voorbij Kazachstan 22 augustus 2019

Na de Davis Cup werd ook de Fed Cup in een nieuw kleedje gestoken. Van 14 tot 19 april 2020 strijden twaalf landen in Boedapest op één locatie voor de titel. De finalisten van dit jaar (Frankrijk en Australië) en twee wildcards (Hongarije en Tsjechië) krijgen daarbij het gezelschap van acht landen die zich op 7 en 8 februari moeten kwalificeren. België kreeg als reekshoofd het thuisvoordeel en neemt het op tegen Kazachstan. Met Yulia Putintseva (WTA 39), Elena Rybakina (WTA 67) en Zarina Diyas (WTA 77) zal dat geen hapje zijn, al valt het af te wachten worden of die allemaal van de partij gaan zijn. Op de Fed Cup-ranking is België het nummer tien, Kazachstan het nummer zeventien. (FDW)

