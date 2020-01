Exclusief voor abonnees Febelfin en Rode Kruis begeleiden minderjarige vreemdelingen naar de bank 24 januari 2020

De bankenfederatie Febelfin en het Rode Kruis hebben gezamenlijke infosessies opgestart om minderjarige vreemdelingen zonder ouders vlotter toegang te laten krijgen tot bankdiensten. De infosessies moeten vooral de vele vragen bij de voogden van minderjarige vreemdelingen wegnemen, onder meer over hoe ze de jongeren met hun bankzaken kunnen bijstaan. Sommige verrichtingen kunnen ze zelf afhandelen, maar voor andere is de tussenkomst van een voogd nodig. Zo moet er bijvoorbeeld duidelijkheid komen over de vraag of een minderjarige in zijn eentje een zichtrekening kan openen en zelf geld kan afhalen.