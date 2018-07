FC Wetteren 1 AA Gent 6 09 juli 2018

Dezelfde 20 veldspelers als vrijdagavond in Oudenaarde kwamen ook zaterdag in actie tegen Wetteren. De starters van vrijdag kwamen ditmaal pas na een uur tussen de lijnen. Net voor de wissels moest Thoelen zich gewonnen geven bij de scherpste Wetterse actie. De Gentenaars hadden makkelijk dubbele cijfers op het bord kunnen zetten, maar er werd fors gemorst met de vele kansen. Janga trapte vroeg in de partij een penalty via de paal naast, terwijl Andrijasevic tegen de lat kopte. In de slotfase stond het vizier van Yaremchuk een paar keer slecht afgesteld. (LUVM)

