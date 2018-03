FC VELDEGEM-WS OUDENBURG 1-2 26 maart 2018

Sterke openingsfase van de bezoekers, die het balbezit opeisten en halfweg de eerste helft verdiend op voorsprong klommen via Grymonprez. Veldegemkon echter het evenwicht herstellen met de rust in zicht, na een strafschop van kapitein Stockx. Kansen langs beide zijden in de tweede helft, maar het waren de bezoekers die met de volle buit aan de haal gingen door een goal van Verhelst.

