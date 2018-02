FC Veldegem-sV Bredene 2-4 19 februari 2018

Kort na de rust leek de match al gespeeld, toen D'hulster met twee goals de rekening maakte van de thuisploeg. Tussendoor had ook Tratsaert gescoord. Veldegem keerde nog eventjes terug, toen Catteeuw vanaf de stip mocht milderen. Toen Stockx er 2-3 van maakte, was het toch nog even bibberen voor de gasten, maar Tahiri nam alle twijfels weg.

