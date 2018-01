FC VELDEGEM-EG GISTEL 3-1 00u00 0

In een gelijkopgaande eerste helft opende Devoldere de score voor de bezoekers, waarna Veldegem het commando in handen nam om op slag van rust gelijk te stellen via Dedeyne. Na de pauze bleef de thuisploeg de wet dicteren en werd de match in 4' beslist door goals van Vandewalle en kapitein Stockx. Gistel kreeg nog enkele kansjes, maar kwam niet meer tot scoren.

