FC Varsenare-VV Westkapelle 2-2 12 februari 2018

De bezoekers begonnen sterk, maar lieten het na om de match al meteen in een beslissende plooi te leggen. Na een kwartier was het zowaar de thuisploeg die op voorsprong kwam door een goal van Herssens. In geen tijd kwam Westkapelle verdiend langszij door Ekelmans . Hij zorgde op het halfuur ook voor de 1-2. Een zwak Varsenare mocht tevreden zijn met de krappe achterstand bij de rust. In de tweede helft herpakte een enthousiaste thuisploeg zich en iets na het uur liet Dejonghe de verdiende gelijkmaker optekenen. Een terechte draw waarmee vooral Varsenare weinig opschiet.

