FC Varsenare-VV Oostduinkerke 0-3 12 maart 2018

00u00 0

De wedstrijd was na acht minuten al gespeeld bij een 0-2-bonus voor de bezoekers. Eerste strafte Decock mistasten af in de thuisverdediging, waarna Dedrie al snel de voorsprong verdubbelde. De thuisploeg probeerde iets terug te doen, maar kwam niet tot scoren. Tijdens de rust voerde Varsenare enkele tactische wissels door en hing de aansluitingstreffer in de lucht, maar het doelpunt viel opnieuw aan de overkant, toen Vandecasteele het derde bezoekende doelpunt liet aantekenen vanaf de stip. De eerredder voor Varsenare bleef uit.

