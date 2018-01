FC Poperinge A-WS Lauwe 2-0 00u00 0

Binnen de minuut toonde Houwen zijn kunnen op een kopbal van Couckuyt, na een voorzet van Bonte. Dat deed hij in een aantrekkelijke match tussen twee goed voetballende teams, net als zijn overbuur Degrande die in het openingskwart tweemaal attent tussenkwam op pogingen van Chateau, een aantal keer. Lauwe, gesteund door het windvoordeel, drukte de thuisploeg in de eerste helft terug op de eigen helft. Na de pauze opende Chateau de score met een lob over Degrande. Op aangeven van Sietse Jacob kreeg Chateau een kans op de 2-0, die er wat later kwam, toen Fiey een knappe individuele actie opzette en zowel zijn rechtstreekse tegenstander als de doelman het nakijken gaf. Houwen hield de bezoekers, en in het bijzonder Christiaens en invaller Tajeddine, van de 2-1.

