FC Poperinge A-SK OOstnieuwkerke 0-1 26 maart 2018

Na een vrij evenwichtig eerste halfuur met de bezoekers als technisch betere ploeg, opende Van de Wouwer, in de rebound na een door Jelle Houwen afgeweerde center van Wullaert, de score. Kort na de pauze had Poperinge zijn beste moment. Eerst weerde Anne een inzet van Chateau in hoekschop af. Kort daarna kopte Paridaen de bal tegen de lat en tenslotte kwam Notredame een stapje tekort op een inzenden van Chateau na 64 minuten. Daarna kon de thuisploeg niet meer dreigen. Het was integendeel Oostnieuwkerke, dat nog dicht bij de 0-2 was, toen Houwen een kopbal van Van de Wouwer onder zijn lat vandaan, in corner kon afweren.