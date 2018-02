FC Poperinge A-SK EERNEGEM 1-1 19 februari 2018

In de slotfase van een vrij evenwichtige eerste helft zonder veel doelgevaar pareerde doelman Vergracht een vrijschop van thuisspeler Sietse Jacob en strandde een kopbal van Sam Jacob, na een corner, op de paal. Na de pauze een identiek spelbeeld, maar dit keer deelden de bezoekers de eerste speldenprik uit. Houwen moest op het uur de doorgebroken Vanslambrouck van de 0-1 houden. Een kwartier voor tijd belandde een schot van net buiten de zestienmeter van Wannes Lelong op de paal. Tien minuten vóór tijd leek Van Den Witteboer de match te beslissen, toen hij na eencorner en geharrewar kon scoren. Eernegem leek op weg naar zijn eerste zege. Op aangeven van Sohhier bracht Lelong zijn ploeg in de slotminuut nog langszij waarna de bezoekende poppen aan het dansen gingen me rode kaarten voor Van De Witteboer en Vanraefelghem (2x geel).

HLN