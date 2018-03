FC Poperinge a-S. Boezinge 3-2 12 maart 2018

00u00 0

Na al een redding op de lijn van Lelong op een poging van Laurent Vandamme opende laatstgenoemde even later verdiend de score met een schot van buiten de zestienmeter. Halverwege de eerste helft reageerde de thuisploeg met een lob van Durnez, die door De Smet in corner werd afgeweerd. Kort na het halfuur bracht Sam Jacob (ex-Boezinge) met een vrijschop de bordjes in evenwicht. Op slag van rust hield Houwen bezoeker Vandamme van de 1-2, die er kort na het uur wel kwam na een kopbal van Mando (ex-Poperinge), na een corner. Garreyn (ex-Boezinge) deed zijn ploeg, op aangeven van Chateau, een tweede keer terugkeren. Boezinge had pech met pogingen van Vandamme tegen de lat en Pollet (nipt naast) en kreeg het deksel op de neus, toen Boutten op aangeven van Garreyn, de 3-2 scoorde.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN