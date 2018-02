FC Moen-Olympic Ledegem A 0-2 12 februari 2018

In een aangename match waren de kansen in de eerste helft verdeeld. Leblond voor Moen en Vervaeke voor Ledegem raakten niet voorbij de doelmannen. Kort voor de rust trapte De Gryse de bezoekers vanaf de stip op voorsprong. In de tweede periode kreeg Scorza in vijf minuten twee grote mogelijkheden, maar Compernolle hield zijn netten gaaf. Op de tegenaanval zorgde Cottignies voor de 0-2-eindstand. Even voordien had Leenaert ook al de paal getroffen.