FC Moen-GD Ingooigem 4-1

In het openingskwartier toonde Ingooigem zich de meest bedrijvige ploeg, maar nadat doelman Derveaux in de fout ging en Leblond makkelijk kon scoren nam Moen het commando over. Na de pauze was de thuisploeg zich heer en meester. Leblond en Mahieu bouwden de voorsprong uit tot 3-0. Deltour kon op de tegenaanval milderen, maar even later kopte Merchiers de 4-1 tegen de touwen. Met ook nog ballen tegen de paal van Leblond en Mahieu had de score hoger kunnen oplopen.

