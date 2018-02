FC Meulebeke-SVV Damme 1-1 19 februari 2018

Wallican (M) en Belpaire (D) zorgden voor het eerste doelgevaar. Na een goede combinatie Wallican-Vandersteene knalde Bourgeois de 1-0 in de linkerbenedenhoek. Van Gysegem was één minuut later dicht bij de gelijkmaker, maar thuisdoelman Ronse was alert. Na de rust was er een pegel van Bourgeois en een kopbal van Vandewoestyne voor Meulebeke. Damme dreigde via Cherlet en De Lille. In blessuretijd werkte Lauwers,na een corner, een poging van Van Gysegem in eigen doel.