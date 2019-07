Exclusief voor abonnees FC Metz - Charleroi 2-1 17 juli 2019

00u00 0

In hun op twee na laatste oefenwedstrijd werden de Carolo's gedomineerd door Ligue 1-club FC Metz. Doelman Riou incasseerde twee doelpunten, maar voorkwam er evenveel. Na de vroege 1-0 stelde Dessoleil met het hoofd gelijk op center van Grange, die in januari werd verhuurd, maar nu hoopt op een nieuwe kans. Marinos viel geblesseerd uit. Nurio is nog niet speelklaar. (AR)