FC Heist-FC Veldegem 6-0 12 februari 2018

Na een studieronde van een halfuur prikte Vandenbosch de 1-0 op het bord. Veldegem probeerde terug te komen, maar slaagde er niet in. Amper was de tweede helft afgetrapt of Vandenbosch verdubbelde de score. Even later mocht Delheye vanaf de stip de Heistse bonus opdrijven. Veldegem was uitgeteld en zag de score oplopen tot 6-0 na goals van Vandewalle, Delheye en Cardon.

