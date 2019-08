Exclusief voor abonnees FBI doorzoekt privé-eiland van Epstein in Caraïben 14 augustus 2019

00u00 0

Agenten van de FBI hebben maandag een klein eiland in de Caraïben doorzocht dat eigendom was van de overleden Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein. Sommige Amerikaanse media noemden Little St. James, dat deel uitmaakt van de Maagdeneilanden, "het pedofieleneiland", een verwijzing naar de minderjarige meisjes die Epstein er naartoe zou hebben gehaald. De 66-jarige zakenman werd ervan beschuldigd tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt. Zaterdag werd hij na een ogenschijnlijke zelfmoord dood aangetroffen in zijn cel. Hij riskeerde tot 45 jaar cel. (LVB)