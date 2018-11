FAVV roept met pcb's besmette bio-eieren terug 14 november 2018

Het Federaal Voedselagentschap FAVV laat eieren van een bio-leghennenbedrijf van de markt halen, nadat bij een routinecontrole contaminatie met pcb's werd vastgesteld. Maandag bleek dat deze eieren, met de code 0BE3133, de norm voor pcb's (polychloorbifenyl) overschreden werd. Dinsdag werden ze bij het bedrijf geblokkeerd. Het desbetreffende lot werd in verschillende detailhandels in België verdeeld. De winkels zijn al ingelicht. Consumenten die eieren van dit lot kochten, wordt gevraagd deze terug te brengen naar de winkel. Er is een onderzoek gestart in het bedrijf om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. Pcb's zijn persistente organische polluenten die in het milieu aanwezig zijn en schadelijk zijn voor de mens.

