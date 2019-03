Favorieten vallen (of waaien weg) als vliegen 12 maart 2019

Kwiatkowski, Sanchez, Bernal, Bardet, Quintana, Kelderman, Jungels. Tot daar het beperkte kransje topfavorieten voor de eindzege dat na twee (winderige) dagen in Parijs-Nice nog binnen een tijdsmarge van 0:35 staat. Vergeet, behoudens een mirakel, al de rest. Na Chaves, Soler, Lopez, Pozzovivo, Spilak, Aru, Henao en Ion Izagirre op de openingsdag, kapseisde gisteren ook Simon Yates (op 6:44) in de waaieroorlog. Uran brak zijn linkersleutelbeen, Gorka Izagirre en Warren Barguil verlieten de 'Koers naar de Zon' met een fractuur van de linkerelleboog en een dubbele breuk van de halswervel. Onze Belgische troef Dylan Teuns kon de schade nog enigszins beperken tot 0:52 en volgt nu in de stand op 1:12.

