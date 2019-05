Exclusief voor abonnees Favorieten laden zich op voor slotweek RONDE VAN ITALIË 28 mei 2019

00u00 0

Roglic

Een fietswissel op een fout moment en een val in een afdaling: zondag was al niet de beste dag van Primoz Roglic, maar daar bleef het niet bij. De Sloveen van Jumbo-Visma vertelde gisteren op de rustdag dat hij ook sukkelde met de maag. "Ik heb te veel suikers gegeten waardoor ik last kreeg", zei hij. "Gelukkig gaat het ondertussen weer goed. Carapaz was de beste klimmer in de tweede week, maar ik sta nog steeds in een goeie positie en kijk uit naar de laatste week."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis