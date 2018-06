Faute couture 19 juni 2018

00u00 0

Het ziet er niet uit, maar 't is erom gedaan. De Belgische ontwerper Glenn Martens heeft voor Diesel een collectie ontworpen vol fouten: omgeplooide boorden, scheve naden en tailles die zeven maten smaller zijn dan de rest van het kledingstuk. "'Go with the flaw' is de slogan van Diesel en net daarop is de collectie gebaseerd", zegt Martens over zijn creaties. "Ik wilde een lijn die vol zat met gebreken en die je op je eigen manier kunt bewerken. De stukken zijn geïnspireerd op basics, maar er zijn bewuste fouten bij gemaakt. En bovendien helemaal maatloos en gendervrij." De capsulecollectie, die ook kromgetrokken blazers en gigantische lederen jassen bevat, werd afgelopen weekend voorgesteld in Milaan. Dit najaar zullen de stukken te koop zijn 'bij geselecteerde winkels', de prijzen zijn nog niet bekend. (BCL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN