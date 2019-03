Fatma Taspinar noemt mannen van 50 'oud' 05 maart 2019

Pijnlijk momentje voor Fatma Taspinar (37). Het VRT-nieuwsanker schoffeerde onbedoeld mannen van 50 door hen tijdens een live-interventie 'oudere mannen' te noemen. Fatma, die verslag uitbracht over het incident op Aalst Carnaval waarbij een wagen het parcours van de stoet opreed, besefte al snel dat ze een fout had gemaakt. Er liepen meteen na de uitzending enkele verontwaardigde reacties binnen op Twitter, waarna Fatma zich via datzelfde medium ook excuseerde. "Aan alle mannen van 50: jullie zijn geen 'oudere' mannen", verduidelijkte ze. "Ik probeerde weer te geven wat de getuigen mij vertelden. Maar ik ben dan gruwelijk de mist ingegaan. Al mijn liefde vandaag voor jullie! En mijn oprechte excuses", besloot ze. (IDR)

