Fati jongste doelpuntenmaker ooit voor Barça, dat niet wint

02 september 2019

Voor één keer is het niet Messi die records breekt bij FC Barcelona. Ansu Fati kroonde zich zaterdag met 16 jaar en 304 dagent tot jongste doelpuntenmaker ooit van de Blaugrana. Het toptalent uit Guinee-Bissau, die voor de tweede keer in actie kwam, was een zeldzaam lichtpunt bij de Spaanse landskampioen. Barça liet opnieuw punten liggen: in Levante kwam het niet verder dan 2-2. Met vier punten uit drie matchen kent het zijn slechtste competitiestart in elf jaar. Zou het ontbreken van Messi daar voor iets tussen zitten? (VDVJ)