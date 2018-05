Fastfood verlaagt kans op zwangerschap 05 mei 2018

00u00 0

Vrouwen die weinig of geen fruit eten én veel fastfood, lopen een groter risico op onvruchtbaarheid. Bovendien duurt het sowieso langer voor ze zwanger worden, al is het verschil wel klein - bij vrouwen die minder dan vier keer per maand fruit eten, gaat het om gemiddeld twee weken. Omgekeerd worden vrouwen die zelden of nooit fastfood naar binnen spelen bijna een maand sneller zwanger dan vrouwen die dat vier keer per week doen. Het risico op onvruchtbaarheid stijgt met 8 tot 12% bij vrouwen die nauwelijks of geen fruit verorberen. Bij degenen die dol zijn op ongezonde snacks kan dat cijfer zelfs oplopen tot 16%. Dat alles blijkt uit een studie die gepubliceerd is in het gerenommeerde tijdschrift 'Human Reproduction'. Aan het onderzoek namen 5.598 vrouwen deel die nog geen kind op de wereld gezet hadden. (LVB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over gezondheid

samenleving

familie

ziekten

gezinsplanning