Fasteland (Menen) naar Roeselare 09 maart 2018

Met Rune Fasteland heeft Roeselare een eerste transfer gerealiseerd. De 22-jarige middenman komt over van buur Menen waar hij bezig is aan een zeer stabiel seizoen. De Noor had in december eigenlijk aangegeven dat hij de intentie had om bij Menen te blijven maar tekende begin deze week toch een contract voor twee seizoenen bij de landskampioen. Voor Miquel Fornes is er door de komst van Fasteland geen plaats meer. (MPM)