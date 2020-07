Exclusief voor abonnees Farquharson dicht bij contract Varsenare - KV Oostende 0-7 06 juli 2020

00u00 0

Terwijl de aandacht zaterdag vooral uitging naar de randomstandigheden, hield KV Oostende een schietoefening tegen KFC Varsenare. De kustploeg is na de overname in volle opbouw, toch vond ze tegen de tweedeprovincialer vlot de weg naar het net. Tester Shala, jeugdproduct van Club Brugge en overbodig bij Zulte Waregem, viel op met twee doelpunten. Bataille lukte na de rust een wereldgoal. Ook Theate scoorde, de verdediger die net als doelman Mandanda en strandvoetballer Farquharson op proef is. Die laatste staat dicht bij een contract. D'haese (buikspieren) en Sakala (knie) bleven aan de kant, voor nieuwkomer D'Arpino kwam de match te vroeg. Ndicka en Kvasina vierden wel hun debuut tijdens de eerste wedstrijd in België met publiek. Volgende week oefent KVO in Zwevezele, opnieuw voor de ogen van een paar honderd toeschouwers. (TTV)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen