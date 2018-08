Farmabedrijven verzetten zich tegen executies in VS 13 augustus 2018

De staat Nebraska in de VS gaat een executie uitvoeren met fentanyl, een krachtige pijnstiller die honderd keer sterker is dan morfine. Het is de eerste keer dat dat gebeurt. Het farmaceutisch Fresenius Kabi probeerde de executie tegen te houden omdat er naast fentanyl ook twee van zijn medicijnen worden gebruikt. Fresenius Kabi heeft altijd uitdrukkelijk gesteld dat zijn producten niet mogen dienen voor executies. De rechter wees het protest echter van de hand en gaf toestemming voor de executie van Carey Dean Moore (60), veroordeeld voor de moord op twee taxichauffeurs.

